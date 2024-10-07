Косторная заявила, что работа тренером не повлияет на ее карьеру фигуристки

Спортсменка проходит реабилитацию после тяжелой пневмонии, из-за чего она и ее партнер Георгий Куница пропустят несколько соревнований.

Куница и Косторная будут работать в академии Евгения Плющенко со взрослыми любителями и с фигуристами юношеских разрядов.

«Сейчас сложилось так, но это не значит, что нужно опускать руки, надо двигаться вперед. Но произошедшее никак не влияет на наши планы по продолжению карьеры, мы обязательно вернемся. Рады стать частью команды Евгения Викторовича, который делает все для развития своих спортсменов. Мы приняли решение на то время, пока у нас нет возможности тренироваться в полную силу из-за моего восстановления после болезни, поработать тренерами.

Будем передавать свои опыт и знания. За последние два года мы действительно научились быть тренерами, знаем, что такое писать планы, разбирать и дозировать нагрузки, ставить базу, создавать программы, работать с разными спортсменами, находить к каждому подход», — приводит ТАСС слова Косторной.