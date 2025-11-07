Костылева: «Мне не понравилось повышение возрастного ценза в фигурном катании»

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в интервью «СЭ» поделилась эмоциями от повышения возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет. В России ранее на чемпионате России могли выступать 14-летние спортсменки, теперь на 1 июля соответствующего года им должно быть минимум 16 лет.

— Еще, если откровенно, мне не понравилось повышение ценза. Лучше выходить во взрослые хотя бы в 16. Камила Валиева в 15 лет выступала на Олимпиаде! Я осознаю, что в моем возрасте уже можно выигрывать крупные старты, раньше их выигрывали. А сейчас приходится ждать. Я же не смогу прыгать четверные в 25 на уровне 17-летних девочек. Тем более фигурное катание с каждым днем развивается, маленькие дети начинают прыгать больше четверных, потому что в небольшом возрасте это делать гораздо легче. Я в этом году это осознала — очень тяжело раскочегаривать свое тело, приходить с утра и прыгать. Уже в 14 лет почувствовала, да.

— В этом и была аргументация ISU.

— Понимаю — чтобы 19-летние не выступали против 14-летних, потому что, понятное дело, будут выигрывать дети. Они верткие и прыгать будут лучше. В 19 быть техничной намного сложнее.