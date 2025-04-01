Костылева приступила к постановкам программ на следующий сезон

Фигуристка Елена Костылева начала работу над программами для сезона-2025/26, сообщила ее мать Ирина Костылева.

«Лена сейчас начала учить четверной риттбергер, с Евгением Викторовичем неделю тренировала его. Пока он уехал, продолжает учить с Лизой Нугумановой и Екатериной Митрофановой», — рассказала Ирина Костылева ТАСС.

Костылева сообщила, что постановки программ уже начались. Она рассказала, что произвольная программа готова, музыка подобрана и все склеено. Лене, как отметила мать, эта музыка нравится уже давно, еще с шести лет. Костылева также упомянула, что для короткой программы уже подобрана музыка для дорожки шагов, а остальное пока ищет Плющенко. По словам Костылевой, программы ставит Екатерина Митрофанова, а Лиза Нугуманова помогает отрабатывать элементы.

13-летняя Елена Костылева является победительницей первенства России среди юниоров 2025 года и победительницей юниорского финала «Гран-при России» 2025 года.