Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

7 ноября, 10:15

Костылева: «В тренировочном процессе главный — тренер. У мамы другая роль»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в разговоре с «СЭ» рассказала о том, как разделяет для себя роли своей матери и тренера Евгения Плющенко.

— Ты часто споришь с мамой? У тебя есть право голоса?

— Да, я высказывала свое мнение насчет костюма под Леди Гагу. Я хотела другой. Мое мнение не послушали, но в других случаях его учитывают. Когда показали эскиз, он казался красивым, но когда пошили... Он мне нравится, но, кажется, этот образ мне еще не по годам. Года через два-три, может, вернусь к нему.

— Ты лучше меня знаешь, как много обсуждений вас в соцсетях. Не отвлекает от спорта?

— Я стараюсь не читать хейт, который на меня льется, его очень много. Один раз зашла в чат, почитала и поняла: лучше больше не погружаться. Но когда читаю, отношусь абсолютно спокойно. Придерживаюсь своего мнения, того, что внутри меня. Я скорее буду делать ставку на свое мнение, чем других людей. Но я прислушиваюсь к окружению, как в хорошем плане, так и в плохом, но если это конструктив. Есть нормальный хейт, который иногда нужен, чтобы прислушаться. А есть люди, которые просто так льют грязь. Вот это я игнорирую.

— Как находишь баланс, если мнения мамы и тренера расходятся?

— В тренировках однозначно надо слушать тренера. Есть дисциплина тренировочного дня — и там, конечно, главный — тренер. А мама — это мама. У нее совсем другая роль в жизни, вне катка. Это несравнимо. Меня этот шум вокруг не интересует — я думаю о спорте.

Мама фигуристки Ирина: — Мы и пришли к Евгению за этим — чтобы он забрал Лену. Мы устали все тащить на себе. А в этой шумихе мы не виноваты. Это делают люди вокруг, в Telegram-каналах и чатах. Мы ничего не провоцируем.

Елена Костылева.«Звали в Китай, но хочу выступать за свой флаг». Интервью 14-летней Елены Костылевой — самой перспективной фигуристки России

1

  • АндрейЕвгеньевич

    Несчастный ребёнок.. Мама открыла в себе дар тренера и дизайнера..

    07.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Плющенко
    Фигурное катание
    Елена Костылева
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя