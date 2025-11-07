Костылева: «В тренировочном процессе главный — тренер. У мамы другая роль»

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в разговоре с «СЭ» рассказала о том, как разделяет для себя роли своей матери и тренера Евгения Плющенко.

— Ты часто споришь с мамой? У тебя есть право голоса?

— Да, я высказывала свое мнение насчет костюма под Леди Гагу. Я хотела другой. Мое мнение не послушали, но в других случаях его учитывают. Когда показали эскиз, он казался красивым, но когда пошили... Он мне нравится, но, кажется, этот образ мне еще не по годам. Года через два-три, может, вернусь к нему.

— Ты лучше меня знаешь, как много обсуждений вас в соцсетях. Не отвлекает от спорта?

— Я стараюсь не читать хейт, который на меня льется, его очень много. Один раз зашла в чат, почитала и поняла: лучше больше не погружаться. Но когда читаю, отношусь абсолютно спокойно. Придерживаюсь своего мнения, того, что внутри меня. Я скорее буду делать ставку на свое мнение, чем других людей. Но я прислушиваюсь к окружению, как в хорошем плане, так и в плохом, но если это конструктив. Есть нормальный хейт, который иногда нужен, чтобы прислушаться. А есть люди, которые просто так льют грязь. Вот это я игнорирую.

— Как находишь баланс, если мнения мамы и тренера расходятся?

— В тренировках однозначно надо слушать тренера. Есть дисциплина тренировочного дня — и там, конечно, главный — тренер. А мама — это мама. У нее совсем другая роль в жизни, вне катка. Это несравнимо. Меня этот шум вокруг не интересует — я думаю о спорте.

Мама фигуристки Ирина: — Мы и пришли к Евгению за этим — чтобы он забрал Лену. Мы устали все тащить на себе. А в этой шумихе мы не виноваты. Это делают люди вокруг, в Telegram-каналах и чатах. Мы ничего не провоцируем.