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Сегодня, 18:37

Козловский и Бойкова рассказали, когда вышли на лед в новогодние праздники

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Александрой Бойковой, оценил жеребьевку Кубка Первого канала.

— По поводу жеребьевки. Вы вытащили бумажки, с кем будете кататься — не удивило, что там сразу весь состав был написан?

— Нет. Организаторы турнира стараются сформировать состав таким образом, чтобы сохранить интригу, чтобы просмотр турнира для телезрителя был максимально интересный. К сожалению, свободная жеребьевка подразумевает сейчас такое. Поэтому мне кажется, что составы равные, команды равные и напряжение будет в самом конце, — сказал Козловский.

Также его партнерша рассказала, как они готовились к выступлениям в новогодние праздники.

— Как провели новогодние праздники? Фигуристы едят оливье?

— Конечно. Новогодние праздники прошли прекрасно, нам очень понравилось отдыхать. Но третьего числа мы уже вышли на лед, начали готовиться к прокатам, — ответила Бойкова.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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