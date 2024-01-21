Козловский отметил 12-летнюю Базылюк на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Дмитрий Козловский отметил выступление Маргариты Базылюк на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.

Команда Козловского набрала 382,95 балла и победила команду Александра Галлямова (330,06 балла). Базылюк получила 57,08 балла в решающем пятом раунде.

Козловский: MVP? Маргарита Базылюк и Лев Лазарев. Это завораживало, как они выходили на лед и все делали. Маргарита очень сильно уверена в себе, у нее отсутствуют сомнения в принципе. А Льву выпала очень серьезная роль, он знал баллы и осознавал, что ему надо все делать. И он вышел и сделал все идеально.

Галлямов: Ну Лев уже выступал, когда все было ясно. (смеется) Все молодцы, все старались. Сложно кого-то выделить. Обидно, что девочки у нас немного не смогли раскрыться. Но ничего, думаю, к следующему чемпионату по прыжкам они подготовятся получше, будут знать регламент, чтобы не ошибиться. Я всех похвалил и всех поздравил.