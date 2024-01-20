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Сегодня, 16:20

Козловский — на вопрос о противостоянии с Галлямовым: «Ждете драку? Кажется, до нее не дойдет»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Козловский оценил свое противостояние с Александром Галлямовым.

В командном турнире на чемпионате России по прыжкам два фигуриста будут капитанами.

Козловский: — Чего ждать завтра, драку? Мне кажется, до нее не дойдет. У нас такого в планах нет.

Галлямов: — Чтобы нас семеро не держали.

Козловский: — Мы обсуждали с Сашей, у нас очень интересное соперничество. Мы сильные спортсмены, нам помогают сильные партнерши. Мы взрослые с регалиями, у нас есть принципиальное соперничество. Вокруг таких фигур и должны строиться противостояния.

Командный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет в воскресенье, 21 января. Начало — в 14.00 (мск).

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