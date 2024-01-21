Сегодня, 17:07
Фигурист Дмитрий Козловский подвел итоги чемпионата России по прыжкам. Команда спортсмена победила команду Александра Галлямова.
«Турнир получился цельным и последовательным. Это редкость, когда борьба идет до последнего. В конце турнира была негативная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву. Увидели на повторе, как у нее выгнулась рука, было очень напряженно за этим наблюдать. Но наши ожидания оправдались», — сказал Кузнецов.
Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.