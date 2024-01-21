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Сегодня, 17:07

Козловский — о победе на чемпионате России по прыжкам: «Это редкость, когда борьба идет до последнего»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Дмитрий Козловский подвел итоги чемпионата России по прыжкам. Команда спортсмена победила команду Александра Галлямова.

«Турнир получился цельным и последовательным. Это редкость, когда борьба идет до последнего. В конце турнира была негативная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву. Увидели на повторе, как у нее выгнулась рука, было очень напряженно за этим наблюдать. Но наши ожидания оправдались», — сказал Кузнецов.

Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.

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