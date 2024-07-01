Крид отреагировал на слухи о романе с Загитовой

1 июля, 22:34
Российский певец Егор Крид прокомментировал слухи о романе с фигуристкой Алиной Загитовой.
— У тебя на дне рождения была Алина Загитова. Вам начали приписывать какой-то роман.
— Это очевидно, мне кажется, — ответил Крид. — Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен.
— Она с твоими родителями активно общалась.
— Не активно, почему. Я ее познакомил на моем дне рождении. Она просто была на вип-ложе — там же, где были мои родители. Она суперклассная девочка.
Ранее 22-летняя фигуристка посетила празднование дня рождения Крида.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.