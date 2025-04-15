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Фигурное катание

15 апреля, 16:56

Кроме Муравьевой в группу Мишина могла перейти Яметова

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Вероника Яметова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», до Софьи Муравьевой в группу Алексея Мишина планировала перейти Вероника Яметова.

Победительница «Гран-при России» приезжала на просмотр к тренеру в Санкт-Петербург этой весной. По информации источников, один из главных интересов фигуристки — тройной аксель, который она хотела бы выучить с новым тренером.

Ранее сегодня стало известно, что Яметова переходит к Сергею Давыдову в ЦСКА, а у Мишина продолжит карьеру Муравьева, ушедшая из академии «Ангелы Плющенко».

Вероника Яметова
Софья Муравьева
Фигурное катание
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