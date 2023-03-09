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Фигурное катание

Сегодня, 19:10

Крылова оценила шансы Кагановской и Ангелопола стать лучшей парой России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова оценила шансы своих подопечных стать лучшей танцевальной парой страны.

«Реально ли им стать той единственной парой, которая будет представлять страну в танцах на льду на международной арене? Мы держим это в голове, скажем так. И идем к этому. Василиса и Валерий пока еще молоды, но в ситуации, в которой все мы сейчас находимся, это очень большой плюс», — приводит слова Крыловой RT.

Кагановская и Ангелопол выиграли финал «Гран-при России» по фигурному катанию. За обе программы пара набрала 203,65 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1121219-krylova-kaganovskaya-angelopol
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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