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Фигурное катание

Сегодня, 17:08

Крылова пожелала здоровья Костомарову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова пожелала здоровья олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

«Состояние Романа Костомарова? Конечно, я слежу, но не могу это комментировать. Естественно, я желаю ему здоровья. Главное, чтобы он выжил и вышел из этой ситуации», — приводит слова Крыловой Legalbet.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Источник: https://legalbet.ru/news/glavnoe-chtobi-on-vizhil-krilova-o-sostoyanii/
Роман Костомаров
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