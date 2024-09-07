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Фигурное катание

Сегодня, 13:25

Крылова призналась, что хотела бы больше работать с фигуристами Кагановской и Некрасовым

Алина Савинова
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Тренер Анжелика Крылова рассказал о ходе работы с танцевальными дуэтами фигуристов Василисы Кагановской и Максима Некрасова, а также Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.

«Я считаю, что удалось достаточно неплохо скататься Кагановской и Некрасову, Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано, обе пары уже год катаются вместе, уже намного лучше, чем это было в начале. Программы Пасечник и Чиризано ставили мы с Максимом Стависким, Кагановской с Некрасовым каркас произвольной тоже сделали с Максимом, ритмический танец ставил Алексей Горшков», — приводит ТАСС слова Крыловой.

Она отметила, что Кагановская и Некрасов большую часть времени проводят у тренера Алексея Горшкова.

«Как идет разделение? Именно для меня сложновато идет, я бы желала с ними больше работать и считаю, что у меня много чего есть, что могу им дать, но пока процесс идет так», — добавила тренер.

Ранее Некрасов и Пасечник катались вместе. Осенью 2023 года Некрасов встал в пару с Кагановской, а Пасечник — с Чиризано.

Источник: ТАСС
Фигурное катание

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