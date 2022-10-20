Ксения Гущина лидирует после короткой программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Фигуристка Ксения Гущина выиграла короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Спортсменка набрал за свое выступление 68,50 балла. Второе место заняла Агнета Латушкина, судьи оценили его прокат на 60,69 балла. Замкнула тройку лидеров Арина Кшецкая (59,59).

Произвольные программы девушки представят с пятницу, 21 октября.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Женщины

Короткая программа

Женщины

1. Ксения Гущина — 68,50

2. Агнета Латушкина — 60,69

3. Арина Кшецкая — 59,59

4. Анжелика Медведева — 57,71

5. Дарья Осипова — 54,84

6. Виктория Нестерова — 53,72

7. Арина Онищенко — 53,67

8. Валерия Овчинникова — 53,05

9. Ярослава Гулевец — 52,76

10. Ульяна Костенко — 45,88