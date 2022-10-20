Ксения Гущина лидирует после короткой программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Сегодня, 17:29
Фигуристка Ксения Гущина выиграла короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Спортсменка набрал за свое выступление 68,50 балла. Второе место заняла Агнета Латушкина, судьи оценили его прокат на 60,69 балла. Замкнула тройку лидеров Арина Кшецкая (59,59).
Произвольные программы девушки представят с пятницу, 21 октября.
Кубок Санкт-Петербурга
2-й этап
Женщины
Короткая программа
Женщины
1. Ксения Гущина — 68,50
2. Агнета Латушкина — 60,69
3. Арина Кшецкая — 59,59
4. Анжелика Медведева — 57,71
5. Дарья Осипова — 54,84
6. Виктория Нестерова — 53,72
7. Арина Онищенко — 53,67
8. Валерия Овчинникова — 53,05
9. Ярослава Гулевец — 52,76
10. Ульяна Костенко — 45,88