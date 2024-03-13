Кубок федерации: где смотреть трансляции финала Гран-при среди юниоров

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров) пройдут с 13 по 15 марта в Сочи. Турнир будет проходить в четырех видах: одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Фигуристы выступят на льду дворца спорта «Айсберг» на федеральной территории «Сириус».

В соревнованиях примут участие спортсмены в категории кандидатов в мастера спорта. Трансляции турнира покажет официальный сайт Первого канала.

На лед выйдут Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Анна Щербакова/Егор Гончаров и другие. Первыми на лед выйдут танцоры — 13 марта они представят свои ритм-танцы. Полное расписание соревнований можно узнать в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Кубок федерации: расписание соревнований финала Гран-при среди юниоров