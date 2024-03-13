Кубок федерации: расписание соревнований финала Гран-при среди юниоров

13 марта, 14:30
Финал Гран-при России среди юниоров состоится с 13 по 15 марта в олимпийском ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. «СЭ» публикует расписание Кубка федерации. Время начала — московское.
18.30. Танцы на льду, КМС, ритм-танец
19.45. Пары, КМС, короткая программа
14.00. Танцы на льду, КМС, произвольный танец
15.45. Пары, КМС, произвольная программа
17.20. Девушки, короткая программа
19.00. Юноши, короткая программа
13.30. Юноши, произвольная программа
15.25. Девушки, произвольная программа
Следить за прокатами можно на официальном сайте Первого канала.