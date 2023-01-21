Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:10

Кубок Первого канала-2022: где смотреть короткую программу, состав участников

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

С 21 по 22 января в Москве состоится командный турнир по фигурному катанию Кубок Первого канала-2023. Соревнования пройдут на «ЦСКА-Арене».

Сегодня, 21 января, состоятся короткие программы среди участников команд Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»). Начало — в 17.00 мск.

Смотреть прямую трансляцию турнира можно в 17.00 на сайтах Первого канала и Окко, а с 18.20 по ТВ на Первом канале.

Состав команды «Красная машина»: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

Состав команды «Нас не догонят»: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Турнир танцевальных дуэтов состоится вне зачета.

Фигурное катание
1
1
Читайте также
Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне топ-10
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Минфин США предрек финансовый кризис из-за дефолта в стране
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Лайшев — о капитанах на Кубке Первого канала: «Валиева и Загитова — лидеры фигурного катания»
Попова назвала замечательным выбор Валиевой и Загитовой капитанами на Кубок Первого канала
Бетина Попова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что капитанами выбрали Валиеву и Загитову»
Фигуристы Кагановская и Ангелопол покажут произвольный танец на Кубке Первого канала
Валиева не выступит на Кубке Первого канала? Пока ей отведена лишь роль капитана
Стали известны составы команд Валиевой и Загитовой на Кубок Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стала известна причина смерти первого партнера Тарасовой в парном катании Александра Тихомирова

Кубок Первого канала-2022: расписание и результаты короткой программы