Кубок Первого канала-2022: где смотреть короткую программу, состав участников

С 21 по 22 января в Москве состоится командный турнир по фигурному катанию Кубок Первого канала-2023. Соревнования пройдут на «ЦСКА-Арене».

Сегодня, 21 января, состоятся короткие программы среди участников команд Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»). Начало — в 17.00 мск.

Смотреть прямую трансляцию турнира можно в 17.00 на сайтах Первого канала и Окко, а с 18.20 по ТВ на Первом канале.

Состав команды «Красная машина»: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

Состав команды «Нас не догонят»: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Турнир танцевальных дуэтов состоится вне зачета.