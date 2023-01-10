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Фигурное катание

Сегодня, 13:46

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет без участия танцоров

Алина Савинова
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Турнир танцевальных дуэтов не будет представлен на Кубке Первого канала по фигурному катанию в 2023 году.

«В этом году танцоры в соревнованиях принимать участия не будут», — приводит ТАСС слова источника.

Кубок Первого канала впервые был проведен два года назад в московском дворце спорта «Мегаспорт». Год назад соревнования прошли в Саранске. В них приняли участие два танцевальных дуэта — Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет с 21 по 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Источник: https://tass.ru/sport/16766553
Фигурное катание
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