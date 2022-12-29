Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в полноценном формате

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте сообщила, что Кубок Первого канала пройдет в полноценном формате.

«Все спортивные мероприятия, запланированные ФФККР, в том числе Кубок Первого канала, состоятся в полном объеме. Этот турнир включен в календарь соревнований Федерации фигурного катания на коньках России в этом сезоне. Информация, опубликованная на одном из спортивных сайтов, не является достоверной, поскольку речь в ней идет о стартах, проводимых ФФКК Москвы», — написано в сообщении ФФККР.

Ранее сообщалось, что все соревнования московского календаря с 1 по 25 января 2023 года отменяются и переносятся на неопределенный срок.

Кубок Первого канала был запланирован на 21 и 22 января 2022 года. Турнир пройдет в Москве на арене ХК ЦСКА.