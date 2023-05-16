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Фигурное катание

16 мая, 16:30

Куница объяснил, почему ушел от Тутберидзе

Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Он объяснил причины ухода из группы Этери Тутберидзе.

— Будучи одиночником, ты добивался определенных успехов по юношам. Почему ушел в парное катание? Ходили разговоры, что у тебя в арсенале не имелось четверных прыжков.

Косторная: — Вообще-то имелись.

Куница: — Делал и тулуп, и сальхов, но на тренировках. В прокатах — не успел, может, потом и прыгал бы, но было тяжеловато. Да и в принципе, если посмотреть на мировое фигурное катание на тот момент...

Все эти японцы выдавали какой-то сумасшедший контент, и я понимал, что при любых раскладах станут бороться за середину, не за топ-1-2-3. Может, даже не за шестерку. Внутри России, может, и находился на каком-то уровне. Тогда еще случился переломный момент: занял четвертое место на первенстве страны, став первым запасным на юниорский чемпионат мира — Даня Самсонов травмировался и не поехал, должен был его заменить. Но так получилось, что у меня не было технического минимума для международных соревнований.

Косторная: — Нельзя ни с чего взять и поехать на чемпионат мира, даже если отобрался — у тебя должен быть международный рейтинг.

Куница: — Меня тогда не смогли заявить. Поехал мой друг Илья Яблоков. А я — в Питер в пары.

— Это — прагматичный расчет? То есть ты не уперся рогом и не сказал: «Так, отправлюсь на какой-нибудь турнир, чтобы получить международный рейтинг».

Косторная: — Так вот прикол в том, что между датой, когда сказали, что нужен рейтинг, и чемпионатом мира не проходило никаких подобных стартов.

— Это понятно. А на следующий сезон?

Куница: — Сама Этери Георгиевна (Тутберидзе. — Прим. ред.) и Сергей Розанов еще в начале сезона говорили... Оно тяжелым выходило, ничего не получалось, тренеры предлагали: «Может, попытаешься в пары?» Я уже тогда думал: «Если так — почему не попробовать?»

— Не жалеешь?

Куница: — Если бы не перешел в пары, сейчас не сидел бы тут рядом с Аленой.

Фигурное катание
Георгий Куница
Этери Тутберидзе
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