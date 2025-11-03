Видео
3 ноября, 23:43

Куница уже в этом сезоне может выступить в паре с Косторной

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский фигурист Георгий Куница допустил, что в конце текущего сезона выступит в паре с Аленой Косторной.

«У нас будет новогодний тур, с этим шоу («Спящая красавица») едем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, потом планируем выступать в спорте с Аленой Косторной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по ее восстановлению», — цитирует Куницу Sport24.

В апреле 2025 года Куница и Косторная, находящиеся в браке, объявили, что станут родителями. Из-за беременности фигуристка пропускает первую половину сезона, а Куница выступал в паре с Анастасией Коробейниковой.

Источник: Sport24
Алена Косторная
Фигурное катание
Алена Косторная / Георгий Куница
Георгий Куница
