Куница уже в этом сезоне может выступить в паре с Косторной

Российский фигурист Георгий Куница допустил, что в конце текущего сезона выступит в паре с Аленой Косторной.

«У нас будет новогодний тур, с этим шоу («Спящая красавица») едем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, потом планируем выступать в спорте с Аленой Косторной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по ее восстановлению», — цитирует Куницу Sport24.

В апреле 2025 года Куница и Косторная, находящиеся в браке, объявили, что станут родителями. Из-за беременности фигуристка пропускает первую половину сезона, а Куница выступал в паре с Анастасией Коробейниковой.