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Фигурное катание

Сегодня, 15:10

Курносенко и Варламов перешли из штаба Жулина в группу Крыловой

Алина Савинова
Варвара Курносенко и Федор Варламов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Выступающие в танцах на льду фигуристы Варвара Курносенко и Федор Варламов покинули штаб тренера Александра Жулина. Теперь фигуристы будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой.

«Мы перешли к Анжелике Крыловой», — приводит ТАСС слова Курносенко.

Варламов отметил, что они с партнершей хотят поработать с Крыловой и ее штабом.

В прошедшем сезоне танцевальный дуэт стал 14-м на чемпионате России и выиграл турнир на призы заслуженного тренера России Н.М. Мозер.

Предыдущими партнершами 22-летнего фигуриста были Александра Любимова, Диана Дэвис и Анна Шнайдер. 18-летняя Курносенко раньше выступала в одиночном катании.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Жулин
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