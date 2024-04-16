Курносенко и Варламов перешли из штаба Жулина в группу Крыловой

Выступающие в танцах на льду фигуристы Варвара Курносенко и Федор Варламов покинули штаб тренера Александра Жулина. Теперь фигуристы будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой.

«Мы перешли к Анжелике Крыловой», — приводит ТАСС слова Курносенко.

Варламов отметил, что они с партнершей хотят поработать с Крыловой и ее штабом.

В прошедшем сезоне танцевальный дуэт стал 14-м на чемпионате России и выиграл турнир на призы заслуженного тренера России Н.М. Мозер.

Предыдущими партнершами 22-летнего фигуриста были Александра Любимова, Диана Дэвис и Анна Шнайдер. 18-летняя Курносенко раньше выступала в одиночном катании.