Квителашвили поддержал переход Грассля к Тутберидзе

Грузинский фигурист Морис Квителашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о начале сотрудничества итальянца Даниэля Грассля и Этери Тутберидзе.

— Я слышал, что он давно собирался, на сборы хотел приехать и так далее, еще до пандемии коронавируса. Слышал, что он очень хотел. Молодец, что приехал, — сказал Квителашвили.

Сам Квителашвили занял на чемпионате Европы место вне первой десятки с результатом 194,59 балла. Ранее он выигрывал медаль чемпионата, набирая более 245 баллов.