Сегодня, 14:13
Спортсменка Елизавета Лабутина, выступающая за Свердловскую область, рассказала, почему Александра Трусова является ее любимой фигуристкой и почему тоже хочет сделать пять четверных:
— Кто у тебя кумир в фигурном катании?
— Мне нравится Саша Трусова.
— Чем?
— Это человек, который может собраться. Например, на Олимпиаде, таком важном старте, взяла и исполнила пять четверных. Конечно, не так чисто. Но даже пойти на это... Это очень сложно.
— Мечтаешь тоже сделать пять четверных?
— Конечно. Мне кажется, это мечта любого фигуриста. Все хотят красиво прыгать, кататься, занимать высокие места.