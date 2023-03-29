Лакерник: «Несмотря на то что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что завершившийся сезон стал для российского фигурного катания успешным, несмотря на отсутствие возможности выступления на международных соревнованиях.

«Федерация фигурного катания на коньках России сделала максимум в этой ситуации, она спланировала полный соревновательный сезон, сумела его профинансировать, и почти все спортсмены сборной участвовали во всех соревнованиях. Несмотря на то, что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным», — приводит слова Лакерника ТАСС.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.