Лакерник: «Илья Малинин — очень серьезный претендент на золото следующей Олимпиады»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник считает, что американский фигурист Илья Малинин будет серьезным претендентом на золото Олимпиады 2026 года.

«Русский американец Илья Малинин — шесть четверных в программе, включая уникальный четверной аксель. Думаю, если он сможет добавить в скольжении и вращениях и избежать травм, то это очень серьезный претендент на золото следующей Олимпиады», — приводит слова Лакерника ТАСС.

Малинин занял третье место на чемпионате мира, прошедшем в японской Сайтаме. В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель.

Победителем турнира стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.