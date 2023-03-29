Лакерник: «Лучшие зарубежные пары пытаются подтягиваться к уровню русского парного катания»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что уровень соревнований среди спортивных пар на завершившемся в Японии чемпионате мира по фигурному катанию оказался достаточно средним.

«Пар было достаточно много — 23, и это радует, но уровень катания все-таки достаточно средний. Видно, что лучшие пары пытаются подтягиваться к уровню русского парного катания. В парном катании присутствует определенный кризис в качестве, и отсутствие русских пар этот кризис усиливает. При отмеченном среднем уровне японская пара при условии чистого проката все-таки может составить конкуренцию русским участникам», — приводит слова Лакерника ТАСС.

23 марта чемпионами мира стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, третье — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи.