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Фигурное катание

Сегодня, 10:24

Лакерник заявил, что в вопросе допуска российских фигуристов не произошло конкретных действий

Алина Савинова
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что организация не предпринимала конкретных действий для допуска российских фигуристов на международные соревнования в следующем сезоне.

«Конечно, мы надеемся, что наших фигуристов пустят на соревнования следующего сезона, но пока никаких конкретных действий в этом плане не произошло. Мы не допущены резолюцией совета ISU до дополнительных распоряжений. Поэтому и отменить это решение может только совет ISU», — цитирует Лакерника ТАСС.

18 октября появилась информация о том, что Совет Международного союза конькобежцев может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года.

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Лакерник

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