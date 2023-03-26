Латвийская фигуристка осудила Трусову за поведение на Олимпиаде в Пекине

Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью «СЭ» рассказала о своих любимых фигуристках и оценила эмоциональную реакцию своего кумира Александры Трусовой на второе место по итогам Олимпийских Игр в Пекине.

«В мужском одиночном импонирует Юдзуру Ханю. Как своим катанием, так и своей техникой. Как он спасает прыжки! По технической составляющей у девушек, конечно, выделяется Саша Трусова. Но вот по катанию скорее мне ближе Аня Щербакова. На Олимпиаде болела за Сашу Трусову. Мне она больше импонировала.

Трусова говорила, что победила? Я не слышала, чтобы Саша напрямую так говорила, что победа должна была быть за ней. Мое же мнение, что судьи оценивают так как должны, как они видят. Они профессионалы своего дела, а значит всегда правы. Понятно, что проиграть Олимпиаду особенно после такого проката — это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала и все же нужно уметь контролировать свои эмоции чтобы не случилось. Это профессионализм и то, как вела себя после объявления оценок Трусова явно некрасиво с ее стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня", — сказала Степченко.

Победу на Олимпиаде в Пекине одержала Анна Щербакова. У Щербаковой было два четверных прыжка в произвольной, а у Трусовой — пять.

Полностью интервью с Софьей Степченко читайте здесь.