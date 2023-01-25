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Сегодня, 23:32

Лайшев назвал места, где могут пройти проводы Загитовой из профессионального спорта

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, где нужно проводить Алину Загитову из профессионального спорта, когда она официально объявит об уходе.

«Устроить красивые проводы надо всем, кто этого сам желает. Должен быть организатор, который выйдет с этой инициативой. Это как юбилей любого человека и любой организации. Так же и в других видах спорта можно устроить. Реализовать это мероприятие можно на любой ледовой арене Москвы, Казани или даже Ижевска. Это должен быть их профессиональный ледовый праздник, ледовое шоу», — приводит слова Лайшева «Спорт День за Днем».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и чемпионом Европы 2018 года.

В декабре 2019 года она объявила в эфире Первого канала о приостановке профессиональной карьеры.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/layshev-nazval-mesta-gde-mogut-proyti-provody-zagitovoy-iz-professionalnogo-sporta
Фигурное катание
Алина Загитова
Ренат Лайшев
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