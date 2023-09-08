Лайшев назвал Щербакову самой красивой фигуристкой

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев считает Анну Щербакову самой красивой фигуристкой.

«Щербакова — самая красивая фигуристка! Это мое очень-очень личное мнение. У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки — это все сочетается. О ней фантастическое мнение, как все гармонично в ней срослось. Я даже беру не успехи, а обаяние и женскую красоту и грацию. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищен!» — цитирует Лайшева Legalbet.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Однако фигуристка включена в резервный состав сборной России на новый сезон.

19-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира. Также на ее счету 2 серебряные медали на чемпионатах Европы и 3 победы на чемпионатах России.