Лайшев — о капитанах на Кубке Первого канала: «Валиева и Загитова — лидеры фигурного катания»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о том, что фигуристки Камила Валиева и Алина Загитова станут капитанами на Кубке Первого канала.

«Отличный выбор капитанов — они лидеры нашего спорта, лидеры фигурного катания, — цитирует Metaratings.ru Лайшева. — Очень рад за них. Почему Загитову выбирают капитаном второй раз? Алина набирает авторитет все больше и больше. Аудитория, интерес — это самое главное. Зрители относятся к ней с симпатией, потому что она обаятельный человек».

Кубок Первого канала пройдет в Москве 21 и 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.