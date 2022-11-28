Лайшев: «Я уверен, что Щербакова вернется на официальные соревнования»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на информацию о возможном пропуске Анной Щербаковой чемпионата России.

«Это ожидаемо. Сегодня она не в лучшей форме, а звание у нее такое, что она должна показывать невероятный уровень мастерства, который от нее ждут специалисты и любители фигурного катания. Не смущает ли такой длительный перерыв Щербаковой? У нас мало других фигуристок, на которых можно посмотреть? Хотя, я честно признаюсь, что люблю Щербакову больше всех. И по поведению, и по характеру, и по профессионализму она мне всегда больше всех нравилась, — цитирует Metaratings Лайшева. — Я уверен, что Щербакова вернется на официальные соревнования, когда отдохнет. Она сверхмотивированный и дисциплинированный человек, который привык все делать на высочайшем уровне».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

Щербакова — чемпионка мира, трехкратная чемпионка России, призер чемпионатов Европы. Начало нынешнего сезона спортсменка пропустила из-за операции на колене.