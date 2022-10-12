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Фигурное катание

Сегодня, 15:24

Лайшев — о критике в адрес Тутберидзе: «Она гениальный трудоголик и очень талантливый тренер»

Алина Савинова

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на критику от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

«Не знаю, кто такой Валентин Николаев. Я был свидетелем самых ярких побед и непосредственно принимал участие в работе на льду Этери Георгиевны. Тутберидзе — гениальный трудоголик и очень талантливый тренер. Результаты говорят сами за себя. Я этому свидетель. Здесь говорить нечего. Три золотые олимпийские медали на протяжении 12 лет. У Николаева было такое? Вот вам ответ на все вопросы», — приводит Sport24 слова Лайшева.

Ранее 78-летний специалист выступил с критикой в адрес Тутберидзе, назвав ее жестоким генеральным менеджером.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-12-layshev-o-kritike-tutberidze-ona-genialnyy-trudogolik-i-talantlivyy-trener-rezultaty-govoryat-sami-za-sebya
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