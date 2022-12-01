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Фигурное катание

Сегодня, 18:57

Лайшев: «Уверен, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин еще выступят на чемпионате России»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на чемпионате России.

«Уверен, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин еще выступят на чемпионате России. Они еще молодая пара. Мы знаем, верим, любим их и ждем от них красивых выступлений в будущем», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее сам Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Ренат Лайшев
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