Лайшев: «Загитова заслуженно признана лучшей телеведущей России»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на признание российской фигуристки Алины Загитовой лучшей телеведущей России.

«Умница! Алина для этого многое сделала и создала. Она — олимпийская чемпионка и знаменитый спортсмен. В любом случае заслуженно признана, — цитирует Sport24 Лайшева. — Но нужно продолжать работать над собой. Советую ей как директор и как учитель. Я ей один раз сказал про дикцию лишь для того, чтобы становилась все лучше и лучше. Куда ей расти дальше? Профессия — журналист. Очень интересная работа во всех областях. Считаю, одна из передовых профессий. Алине желаю дальнейших успехов в этой работе!»

Олимпийская чемпионка победила в зрительском голосовании «Комсомольской правды». Второе место заняла Анна Щербакова, на третьей строчке Екатерина Стриженова.