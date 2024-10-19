Лайшев поддержал Медведеву после заявления фигуристки о проблемах с сердцем

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал здоровье двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Всегда готов выразить слова поддержки Медведевой. Все-таки она одна из моих любимец. Здоровья и еще раз здоровья от всей души. Выражаю слова поддержки ей и ее семье, желаю всего самого наилучшего. Это очень хороший человек!», — приводит слова Лайшева Legalbet.

Ранее Медведева рассказала, что врачи запретили выходить ей на лед из-за проблем с сердцем.