Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 06:59

Лайшев поддержал Медведеву после заявления фигуристки о проблемах с сердцем

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал здоровье двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Всегда готов выразить слова поддержки Медведевой. Все-таки она одна из моих любимец. Здоровья и еще раз здоровья от всей души. Выражаю слова поддержки ей и ее семье, желаю всего самого наилучшего. Это очень хороший человек!», — приводит слова Лайшева Legalbet.

Евгения Медведева. «Врачи запретили выходить на лед». Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем

Ранее Медведева рассказала, что врачи запретили выходить ей на лед из-за проблем с сердцем.

Источник: Legalbet
Евгения Медведева
Ренат Лайшев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Янис Тимма приехал в Москву, чтобы помириться с Седоковой
Биография Сирила Гана: от продажи мебели до титульного боя в UFC
Сегодня
Вчера
Неделя