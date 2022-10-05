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Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Лайшев поддержал введение нового кодекса этики ФФККР: «Это совет для благоразумного поведения»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил введение ФФККР нового кодекса этики для российских фигуристов.

«Кодекс этики — совет для благоразумного поведения. Он дает возможность еще раз понять, что должна быть культура взаимоотношений между тренером и учеником, тренером и тренером, Ягудиным и Плющенко и так далее. Сейчас есть определенная внешняя обстановка, а за фигурным катанием следит весь мир. Мы должны сплотиться в такие времена. Не надо смотреть на этот кодекс как на вещь, которая не даст кому-то поговорить и что-то обсудить», — сказал Лайшев «СЭ».

В кодексе прописаны особенности профессиональной этики спортсменов, тренеров, судей, руководителей организаций и официальных представителей команд.
Соблюдение норм кодекса обеспечивается повседневной работой региональных федераций и спортивных школ. К лицам, нарушившим положения кодекса, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

Фигурное катание
Ренат Лайшев
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