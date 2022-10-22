Лайшев раскритиковал ВАДА после предложения обнародовать решение по делу Валиевой

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение ВАДА публично обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Они сами все скрывают и закрывают, а нас выставляют простофилями — чтобы мы все раскрывали. Понятно, что это давление на нашу страну и наших спортсменов, тем более на нежную и хрупкую девочку в фигурном катании. Это абсолютно точно часть русофобской политики, которую мы наблюдаем последние месяцы. Но мы все равно победим!» — сказал Лайшев «СЭ».

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.