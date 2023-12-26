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Фигурное катание

Сегодня, 22:07

Лайшев рассказал, как относится к смене российскими фигуристами спортивного гражданства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как относится к смене российскими фигуристами спортивного гражданства.

«Я не имею права считать это предательством, так как это судьба каждого отдельного человека, гражданина. Я как руководитель спорта считаю, что это неправильно, но если рассматривать с другой стороны, то это было и раньше. Конкуренция огромная. Сейчас основная причина отстранение России? Если рассматривать с этой точки зрения, то не благодарное и не благородное дело. А если рассматривать с точки зрения большой конкуренции внутри страны, то это было и раньше. Пятые шестые номера уходили в дружеские республики и получали возможность съездить на Олимпиаду. Дня них это тоже шанс, если брать отдельно спортсмена. Согласен ли я с решением ужесточить переход россиян в другие сборные? Я, абсолютно, согласен, и это правильно. Поскольку это не есть хорошо», — приводит слова Лайшева «Спорт День за Днем».

Ранее исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил, что в России ужесточат позицию по переходу российских спортсменов в другие сборные.

После отстранения сборной России от международных соревнований некоторые спортсмены решили сменить гражданство, например, участники Олимпийских игр Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко прорабатывают вариант со сменой спортивного гражданства на французское, а выступающая в одиночном катании Софья Самоделкина намерена представлять Казахстан.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/layshev-o-smene-grazhdanstva-ya-ne-imeyu-prava-schitat-eto-predatelstvom
Фигурное катание
Ренат Лайшев
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