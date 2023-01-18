Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:03

Лайшев: «Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) решил не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание. Жаль, что так получается, но политика переменчива, и скоро все может поменяться в нашу сторону.

Если наших фигуристов не допустят до соревнований, то мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы останемся лучшими в мире благодаря нашей школе фигурного катания. Мы лучшие с запасом лет на десять, поэтому переживать, что наш класс упадет из-за неучастия в международных соревнованиях, не стоит. Мы все равно будем лучшими", — цитирует Лайшева Sport24.

Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-18-layshev-prodolzhayetsya-ataka-na-rossiyskiy-sport-i-figurnoye-kataniye-no-my-luchshiye-s-zapasom-let-na-desyat
Фигурное катание
Ренат Лайшев
6
1
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев из-за явных успехов РФ на фронте
Захарова назвала «врожденном уродством» слова Шольца о поражении России
Менеджер рассказала об угрозах участнице «Мисс Вселенной» россиянке Линниковой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глава Федерации фигурного катания Израиля заявил, что его смешат разговоры о переходе Дэвис и Смолкина

Жулин заявил, что он не удивлен решением ISU не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию