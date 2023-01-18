Лайшев: «Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) решил не проводить в России этапы «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание. Жаль, что так получается, но политика переменчива, и скоро все может поменяться в нашу сторону.

Если наших фигуристов не допустят до соревнований, то мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы останемся лучшими в мире благодаря нашей школе фигурного катания. Мы лучшие с запасом лет на десять, поэтому переживать, что наш класс упадет из-за неучастия в международных соревнованиях, не стоит. Мы все равно будем лучшими", — цитирует Лайшева Sport24.

Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.