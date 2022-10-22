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Фигурное катание

Сегодня, 17:52

Лайшев заявил, что большой отрыв в ритм-танце дает повод работать и тренироваться

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал результаты ритм-танца на Гран-при России.

«Наши фигуристы в великолепной форме. Приятно было смотреть зрителям и специалистам, уровень мастерства самого высокого класса. С таким выступлением нужно поблагодарить спортсменов и поздравить тренеров. Конечно, было ожидаемо, что пара Морозова/Нарижный будут лидировать, они явные лидеры в танцах на льду. В конкуренции рождается мастерство, другие тоже подтянутся. Отрыв большой? Это не плохо. Это даёт повод работать, тренироваться и добиваться высоких результатов», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

После ритм-танца на Гран-при России пара Аннабель Морозова и Девид Нарижный лидируют с 81,90 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-o-ritm-tantse-na-gran-pri-bolshoy-otryv-dayet-povod-rabotat-i-trenirovatsya-1392297/?lang=ru
Фигурное катание
Ренат Лайшев
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