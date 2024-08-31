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Сегодня, 12:08

Ледовое шоу Навки с участием Валиевой и Загитовой пройдет в Индии в октябре

Татьяна Навка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ледовое шоу «История любви Шахерезады» олимпийской чемпионки Татьяны Навки состоится в индийском Ахмадабаде 18-20 октября.

На лед выйдут Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие.

«Гастроли нашего шоу в Индию — это большое культурное событие международного масштаба. «История любви Шахерезады» — шоу, в котором представлены сразу несколько восточных культур — Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. Мы создаем целый сказочный мир, охватывающий зрителя целиком» — приводит слова Навки РИА Новости.

Напомним, в июле Россией и Индией была подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве стран до 2030 года. Шоу «История любви Шахерезады» в Ахмадабаде пример тесного взаиможействия государств в области культуры и спорта.

Алина Загитова
Камила Валиева
Татьяна Навка
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