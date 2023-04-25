Леонова назвала MVP сезона в российском фигурном катании

Российский тренер Алена Леонова поделилась мнением о прошедшем сезоне в отечественном фигурном катании.

«Меня очень порадовала наша федерация, которая постаралась на славу. Провели огромное количество турниров для спортсменов в такое непростое время. Это был крутой сезон», — приводит Sport24 слова Леоновой.

Также она рассказала, кого бы назвала MVP сезона из фигуристов.

«Камила Валиева. Она единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. За это ей большое уважение. На нее было очень приятно смотреть весь сезон, она не сдалась и до конца сезона была на высоте», — добавила Леонова.

Тренер отметила, что на данный момент она работает со штабом Евгения Рукавицына и уже занимается новыми постановками для своих фигуристов.