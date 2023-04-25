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Фигурное катание

Сегодня, 16:24

Леонова назвала MVP сезона в российском фигурном катании

Алина Савинова
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Российский тренер Алена Леонова поделилась мнением о прошедшем сезоне в отечественном фигурном катании.

«Меня очень порадовала наша федерация, которая постаралась на славу. Провели огромное количество турниров для спортсменов в такое непростое время. Это был крутой сезон», — приводит Sport24 слова Леоновой.

Также она рассказала, кого бы назвала MVP сезона из фигуристов.

«Камила Валиева. Она единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. За это ей большое уважение. На нее было очень приятно смотреть весь сезон, она не сдалась и до конца сезона была на высоте», — добавила Леонова.

Тренер отметила, что на данный момент она работает со штабом Евгения Рукавицына и уже занимается новыми постановками для своих фигуристов.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-25-alena-leonova-nazvala-mvp-sezona-v-figurnom-katanii-rossii
Фигурное катание
Алена Леонова
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