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Фигурное катание

Сегодня, 15:40

Леонова не согласна с заявлением Авербуха о падении интереса к фигурному катанию в России

Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-чемпионка мира Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Ильи Авербуха о снижении интереса к фигурному катанию.

«Когда я смотрю соревнования по телевизору, этапы Гран-при или различные шоу, очень даже много приходит людей, и все они заинтересованы. Не у всех есть возможность ездить из города в город, но все равно отдельные фан-группы ездят со своими спортсменами и поддерживают их. На мой взгляд, у народа большой интерес. Конечно, всегда хочется больше, но на мой взгляд никакой проблемы с интересом людей нет», — сказала Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал о падении интереса к фигурному катанию.

Илья Авербух. Авербух заявил о проблемах в фигурном катании

Фигурное катание
Алена Леонова
Илья Авербух
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