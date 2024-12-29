Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

29 декабря, 23:32

Леонова: «Новогодние праздники — это гастрономический отрыв для спортсменов»

Telegram Дзен

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова порассуждала о питании спортсменов в новогодние праздники.

«На самом деле новогодние праздники — это настоящий гастрономический отрыв для спортсменов! Даже день рождения не может сравниться в этом плане с Новым годом. Можно позволить себе абсолютно все из еды. Я не думаю, что за новогодним столом будут сидеть худеющие и ничего не кушать, это нереально. Столько вкусностей на столе обычно, что хочется все попробовать. Особенно спортсменам! Спортсмены не боятся переесть в новогоднюю ночь, поскольку это иногда полезно для души и тела», — сказала Леонова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Алена Леонова
Читайте также
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
Сегодня
Вчера
Неделя