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Сегодня, 16:48

Леонова о новостях об ампутации стоп Костомарова: «Не хочется в это верить»

Алена Леонова.
Фото Ксения Нуртдинова
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в комментарии «СЭ» отреагировала на последние новости, связанные со здоровьем Романа Костомарова. По информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.

«На первый взгляд мне, если честно, показалось, что информация в СМИ неправдива. Но потом я увидела еще несколько идентичных статей и начала потихоньку в это верить, хотя не хочется. Пожелаем ему здоровья. Все, что могу, отдаю», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Алена Леонова
Роман Костомаров
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