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Фигурное катание

Сегодня, 13:13

Леонова — о Трусовой: «Если возвращаться, то делать это красиво»

Сергей Разин
корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что Александра Игнатова (Трусова) не планирует соревноваться в текущем сезоне.

«Ничего страшного. Значит подготовится к следующему сезону. Понятно, что увидеть Сашу на льду — это праздник. Но никто не отменял шоу, мы можем понаблюдать за ее катанием там. Я думаю, что она объективно оценивает свои силы. Возможно, Александра поняла, что в данный момент не стоит возвращаться. Никакой трагедии я в этом не вижу. Это было ожидаемо. Читая ее интервью, понимаешь, что Саша по жизни максималист. Если возвращаться, то делать это красиво», — сказала Леонова «СЭ».

Ранее Трусова заявляла, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Дарик Агаларов

Александра Трусова - Игнатова
Алена Леонова

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