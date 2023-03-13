Леонова призвала не делать трагедию из судейский оценок: «Что поставили, на то ты и накатал»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала «СЭ» слова заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, что ее команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований.

«У меня всегда было такое, что судьи всегда правы. Что тебе поставили, на то ты и накатал. У меня никогда не было претензий к судьям. Что значит несправедливость и не те компоненты? Топовые спортсмены получали компоненты больше. Это абсолютно нормальная ситуация в мире и в России. Я считаю, что не стоит из этого делать трагедию. Нужно работать и быть на голову выше всех», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.