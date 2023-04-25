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Фигурное катание

Сегодня, 10:38

Леонова прокомментировала слова Косторной про «конвейер Тутберидзе»

Алина Савинова
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Российская фигуристка и тренер Алена Леонова отреагировала на слова фигуристки Алены Косторной про тренерские методы Этери Тутберидзе.

В одном из интервью Косторная назвала подход Тутберидзе для достижения результатов «конвейером».

«Очень странное интервью дала Косторная. Зачем это нужно было выносить на общее обозрение? Если говорить про жесткий подход, то, на мой взгляд, все дело в спортсмене. Жесткий подход нужен обязательно, без этого никуда. Все мы видим результаты работы Тутберидзе в ее группе. Тут все понятно. По результату не может быть к ней вопросов. А вот как она тренирует свою группу — ее решение. Если это дает результат, то это круто», — приводит Sport24 слова Леоновой.

Косторная стала чемпионкой Европы 2020 года, занимаясь в группе Тутберидзе. На данный момент 19-летняя фигуристка выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-04-25-leonova-raskritikovala-kostornuyu-za-slova-pro-konveyyer-tutberidze
Фигурное катание
Алена Косторная
Алена Леонова
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